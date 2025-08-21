افتتاح فعاليات المهرجان الختامي لشرائح ونوادي مسرح الطفل في دورته الأولى

- المهرجان يحتفي بيعقوب الشاروني ويكرم فاطمة المعدول وعزة لبيب والعديد من مبدعي مسرح الطفل

- خالد اللبان: رعاية مواهب أطفالنا هو الطريق لبناء مستقبل الوطن والمسرح مدرسة كبرى لصناعة الوعي

انطلقت بقصر ثقافة روض الفرج، فعاليات الدورة الأولى من المهرجان الختامي لعروض شرائح ونوادي مسرح الطفل، "دورة الراحل يعقوب الشاروني"، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويستمر المهرجان حتى 2 سبتمبر المقبل.

افتتح فعاليات المهرجان اللواء خالد اللبان مساعد وزير الثقافة لشئون رئاسة الهيئة، بحضور الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية والثقافية، الدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، الرئيس التنفيذي للمهرجان، الدكتورة جيهان حسن مدير عام الإدارة العامة لثقافة الطفل ومدير المهرجان، محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، والفنانة عزة لبيب، والفنانة وفاء الحكيم، ولفيف من مبدعي مسرح الطفل والإعلاميين والقيادات الثقافية.

في كلمته، رحب اللواء خالد اللبان بالحضور، قائلا: "يسعدني أن نلتقي اليوم في انطلاق الدورة الأولى من المهرجان الختامي لشرائح ونوادي مسرح الطفل، دورة الكاتب الكبير الراحل يعقوب الشاروني، رائد أدب الطفل، هذا الرمز الذي غرس في وجداننا جميعا قيمة الكلمة وأهمية الخيال والإبداع في تشكيل عقول أطفالنا. ونؤمن أن رعاية مواهب أطفالنا وتنمية خيالهم هو الطريق الأصدق لبناء مستقبل هذا الوطن، وأن المسرح، بما يحمله من قيم إنسانية وفنية، هو مدرسة كبرى لصناعة الوعي والجمال.

وأوضح اللبان أن الهيئة العامة لقصور الثقافة، برعاية ودعم الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة تؤكد من خلال هذا المهرجان التزامها برسالتها الأصيلة في تمكين الأجيال الجديدة من أدوات الفن والمعرفة، وإتاحة الفرصة لهم ليعبروا عن أحلامهم وإبداعاتهم من خلال المسرح.

وفي ختام كلمته، أعرب عن فخره بتكريم نخبة من رموز الإبداع في مجال مسرح الطفل، تقديرا لعطائهم وإسهاماتهم المؤثرة. كما توجه بالشكر والتقدير للجنة العليا للمهرجان ولجنتي التحكيم وللزملاء القائمين على الإعداد والتنفيذ، متمنيا التوفيق للجميع، وداعيا المشاركين إلى أن يجعلوا من هذا المهرجان بداية طريق يضيء مستقبلهم، وأن يحملوا شعلة الإبداع جيلا بعد جيل.

وقال الكاتب محمد ناصف: "نحن في رحاب مما تعلمنا على يديهم وهم الأستاذ يعقوب الشاروني رائد أدب الأطفال في مصر، ورائدة مسرح الطفل فاطمة المعدول، فاليوم تحقق جزء من أمنيات مثقفي وفناني الطفل في مصر، فنحن بصدد 21 عرضا يدخلون الفرح والسعادة من كل أقاليم مصر وقصور وبيوت مصر، وكل شبر من مصر جاءوا إلينا بفرح كبير جدا".

وأكد ناصف أن الهيئة هذا العام قامت بتقديم عدة مشروعات للطفل، منها مسابقة: مصر تقرأ، ومصر ترسم، وصالون الطفل المصري، وتطبيق "توت"، وأعداد مجلة "قطر الندى" الرقمية، بجانب عودة سلسلة الكاتب المصري، وسلسلة الخيال العلمي، ومشروع "أهل مصر" للأطفال والشباب، وقدم في ختام كلمته الشكر لوزير الثقافة، ورئيس الهيئة، وقياداتها، ولكل القائمين على الإعداد والتنفيذ للمهرجان.

من جهتها، أعربت الدكتورة حنان موسى عن بالغ سعادتها بمهرجان مسرح الطفل، واصفة إياه بأنه منصة فريدة تمنح أطفالنا الفرصة للتعبير عن أنفسهم وإيصال رسائلهم بطريقة خلاقة ومؤثرة عبر خشبة المسرح.

وأضافت أن الفريق المكلف بالمهرجان عمل على مدار العام بجد واجتهاد لاختيار 21 عرضا مسرحيا استثنائيا يجمع بين الإبهار والمتعة، ليمنح الأطفال تجربة فنية متكاملة تنمي مواهبهم وتلهم خيالهم، مؤكدة أن المهرجان يمثل خطوة مهمة في صقل جيل جديد من المبدعين في عالم الفن المسرحي.

وقالت الدكتورة جيهان حسن: "نحن اليوم نقف لنفتتح معا المهرجان الختامي لمسرح الطفل، الحلم الذي راودنا جميعا والذي يعود إلينا بعد غياب سنوات عديدة، فمسرح الطفل دائما مساحة للإبداع ونافذة تطل علينا من عالم الخيال والجمال، يكتبون من خلالها قيم الفن وروح العمل الجماعي، ويتعلمون كيف يعبرون عن أحلامهم ويجسدونها فوق خشبة المسرح".

وأشارت أن المهرجان يأتي تأكيدا على أن وزارة الثقافة والهيئة ستظل دائما داعمة لما طفل، وكل حلم يسعى أن يجد مكانه على خشبة المسرح، وقدمت الشكر لكل مبدع ساهم في عودة المهرجان، وللأمهات والآباء الذين وقفوا بجانب أطفالهم ليصلوا إلى هذه اللحظة المضيئة.

واستهل الحفل بالسلام الوطني، أعقبه تقديم أوبريت بعنوان "الفرحة" بطولة أطفال فرقة الأداء الحركي بمسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى وأطفال فريق أجيال لمسرح العرائس، الأوبريت ألحان أحمد العجمي، استعراضات خالد النموري، إضاءة مايكل يعقوب، كلمات وإخراج عمرو حمزة.

وتواصلت الفعاليات بعرض فيلم تسجيلي عن المهرجان، متضمنا سيرة الكاتب الراحل يعقوب الشاروني، والمبدعين المكرمين، والفيلم مونتاج وإخراج محمد شومان.

وشهد الحفل تكريم المهرجان لعدد من رموز مسرح الطفل المصري، الذين أثروا الحياة المسرحية بالإبداع والتميز وهم: اسم الكاتب الكبير الراحل يعقوب الشاروني، الكاتبة الكبيرة فاطمة المعدول، المخرج والناقد المسرحي د. حسام عطا، الفنان الراحل كفاح عبد الحميد، الفنان محمد قطامش، الفنانة عزة لبيب، فاطمة فرحات، والمخرجون ناصر عبد التواب، محمد الدسوقي، مجدي ونس، ويوسف النقيب.

وكان بهو القصر قد شهد فقرة استقبال من فرقة أجيال للعرائس، مع عدد من العروض الفنية والغنائية التي رسمت البسمة على وجوه الأطفال. كما أقيم عدد من الورش الفنية، منها ورشة عمل مسرح مصغر لخيال الظل وعرائسه وقصة من كتاب "كليلة ودمنة – الثلاث سمك" باستخدام ورق ناصبيان، قدمتها الفنانة د. أميرة سعد، وورشة تصنيع عرائس من الصبيان وكانسون ملون لضحى بهجت، وورشة تصنيع مسرح عرائس للشخصيات الكرتونية باستخدام الصلصال والفوم جليتر الملون للفنانة هدى يحيى، وورشة رسم على الوجه قدمتها كل من شهد عيد وشيرين عبد المولى بمشاركة أطفال مؤسسة التثقيف الفكري بعين شمس، ومؤسسة التدريب بالمطرية.

كما حضر حفل الافتتاح: د. نهى نبيل مدير عام إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، د. ابتهال العسلي مدير عام فرع ثقافة القاهرة، الكاتبة د. إيمان سند، الفنان محمد حجاج، مدير عام الفنون الشعبية السابق، أحمد يسري مدير عام الإدارة العامة للشباب والعمال، د. بدوي مبروك مدير عام الإدارة العامة لثقافة القرية، وائل شاهين مدير عام فرع ثقافة الغربية، محمد الشحات مدير قصر ثقافة روض الفرج.

ويشارك في المهرجان 21 عرضا مسرحيا، بواقع 9 عروض لنوادي مسرح الطفل، و12 عرضا لشرائح مسرح الطفل. وتنطلق اليوم الخميس أولى العروض المسرحية، حيث يشهد قصر ثقافة روض الفرج عرضيين مسرحيين، الأول بعنوان "أوفلاين" عن نص "في بيتنا مسرح" تأليف هاني قدري، وإخراج حازم أحمد، والثاني "غابة الأمنيات" تأليف عبد الرحمن الزغبي، وإخراج أحمد مصطفى.