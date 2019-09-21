فياريال ينتزع فوزا صعبا مع بلد الوليد في الدوري الإسباني

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فاز فياريال على ضيفه بلد الوليد 2 / صفر خلال المباراة ، التي جمعتهما اليوم السبت في المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني والتي شهدت اليوم أيضا تعادل ليفانتي مع إيبار سلبيا.

وتقدم فياريال بهدف سجله سانتي كازورلا في الدقيقة 77 من ركلة جزاء ، وأضاف خافيير أونتيفيروس الهدف الثاني في الدقيقة 89.

ورفع فياريال رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثالث مؤقتا، وتوقف رصيد بلد الوليد عند خمس نقاط في المركز الثاني عشر.

وفي مباراة أخرى اليوم تعادل ليفانتي مع إيبار سلبيا ليرفع رصيده إلى سبع نقاط مقابل نقطتين فقط لإيبار.