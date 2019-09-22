عمرو أديب: الإخوان عايزين يجيبوا البلد الأرض

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن "جماعة الإخوان المسلمين مكانوش قادرين يشموا نفسهم لكن اتعمل الفيديوهين تلاتة، واتنفخوا جامد من قناة الجزيرة".

وأضاف خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت: "الفلوس اللي اتصرفت إمبارح على الهاشتاجات والإعلانات وصلت بالملايين، يعني لو كانوا إدوها للناس كان أحسن".

وتابع: "إنما هما مش عايزين يدوها للناس، هما عايزين يجيبوا البلد الأرض، والنهارده برضة لقينا تحركات غريبة، أنا بشهدكم بس عشان محدش ييجي يمسك قلبه ويلاقي البلد الفلانة منعت السياحة".