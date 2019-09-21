نشر الفنان كريم قاسم، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، بوستر الحكاية الثالثة "مين طفى النور؟" ضمن أحداث الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، ويظهر فيه برفقة الفنانة ملك قورة.

وأعلن "قاسم" عبر "إنستجرام" عن عرض حكاية "مين طفى النور؟" غدا الأحد في تمام الثامنة مساء، عبر فضائية "mbc 4"، وتنطلق السبت المقبل عبر فضائية "ON E".

لعب بطولة الجزء الأول الفنان هاني سلامة، وشاركه في البطولة مجموعة كبيرة من الفنانات، منهن: نيكول سابا، ودرة، وريهام حجاج، وشيري عادل، خاصة أن المسلسل ضم نحو 15 حكاية مختلفة بمعدل واحدة كل 3 حلقات بمشاركة نجمة مختلفة أمام هاني سلامة.

أما الجزء الثاني فاختلفت طريقة التناول، حيث تم عمل 9 حكايات استغرقت كل واحدة منهم 5 حلقات، لعب بطولة كل حكاية فريق عمل مختلف، وشارك في العمل عدد كبير من النجوم منهم محمود عبدالمغني، ودرة، وحنان مطاوع، وغيرهم.