وزراء خارجية من الاتحاد الأوروبي يلتقون المعارضة البيلاروسية تيخانوفسكايا

أعرب العديد من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عن دعمهم لتمرير عقوبات تستهدف الأفراد المتورطين في القمع أو تزوير الانتخابات في بيلاروس، وذلك بعد اجتماع مع المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا.

وحث وزير الخارجية الليتواني ليناس لينكيفيسيوس نظراءه على إبقاء التكتل خارج "سجن" السياسة الخارجية، وعدم اتخاذ الإجراءات العقابية "رهينة".

وقال، وهو في طريقه إلى محادثات مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، "حان وقت العمل حقا. إنه أقل ما يمكننا فعله".

وعبر وزيرا خارجية رومانيا وكرواتيا عن مواقف مماثلة. كما أشاد مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بشجاعة الشعب البيلاروسي.

أما وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليدس، الذي تؤكد مصادر من الاتحاد الأوروبي أن بلاده هي من تمنع تمرير العقوبات، إن قبرص مستعدة لتنفيذ الإجراءات المتفق عليها، لكنه شدد على أن التكتل بحاجة إلى اتخاذ نهج ثابت إزاء أية انتهاكات للمبادئ الأساسية للاتحاد الأوروبي.