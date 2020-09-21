مستشار حملة ترامب سابقا: إجراء الانتخابات عبر البريد أمر خطير

قال المستشار السابق للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي ترامب، وليد فارس، إن إجراء الانتخابات الأمريكية عبر البريد أمر خطير ويسمح بالتلاعب فيها، مشيرًا إلى أن استطلاعات الرأي تأتي بشكل مضخم لصالح الحزب الديمقراطي.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء أمس الأحد، أن استطلاعات الرأي تعكس تفوق جو بادين بست نقاط عن ترامب، قائلًا إن الميزان الحقيقي يشير إلى أن الرئيس ترامب متقدم.

وتابع: «الخوف ليس على نتائج الانتخابات بعد شهر، ولكن الخوف لو تم التلاعب بها»، ليعقب الإعلامي عمرو أديب: «كلمة تلاعب في الانتخابات الأمريكية لسنا متعودين عليها في هذا العالم المتقدم».

وأوضح مستشار حملة ترامب سابقًا أن هناك أمورًا تغيرت في الولايات المتحدة بعد ثمان سنوات تحت إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، متابعًا: «هناك مدن جديدة كاملة وقعت تحت ضغط وترهيب من جماعة أنتيفا».

ولفت إلى أن «بعض الأجهزة ضمن الإدارة الأمريكية حاولت الضغط لإخراج ترامب قبل أن تنتهي مدته»، منوهًا إلى أن «بيروقراطية المعارضة بتأثير من الإدارة السابقة تعمل بجهد للتأكد من أن ترامب لن يفوز مرة أخرى».