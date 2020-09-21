مسؤول بالاتحاد الأوروبي: دول التكتل لم تتوصل إلى توافق بشأن فرض عقوبات على سلطات بيلاروس

أعلن المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، أن دول التكتل لم تتوصل إلى توافق بشأن فرض عقوبات على سلطات بيلاروس، لكنها دعت لانتخابات جديدة في البلاد.

ونقلت قناة "روسيا اليوم " الإخبارية عن بوريل قوله إنهم لم يتمكنوا من إقرار قائمة للمسؤولين البيلاروسيين بسبب عدم التوصل إلى إجماع حولها مشددا على أن وزراء خارجية دول الاتحاد أيدوا الدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية جديدة في بيلاروس برعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وشدد كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي على أن التكتل لا ينوي التدخل في شؤون بيلاروس الداخلية، لكنه يحث على إقامة حوار وطني في البلاد وإجراء انتخابات نزيهة.

وأكد بوريل أنه سيتم تناول مسألة العقوبات، خلال قمة الاتحاد الأوروبي التي من المقرر عقدها يوم الخميس، مشيرا إلى أن المناقشات حول هذه القضية "قد تكون طويلة".

وتشهد بيلاروس احتجاجات واسعة، يرافقها عنف بين قوات الأمن ومتظاهرين محتجين على النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 9 أغسطس الماضي وأفضت إلى فوز الرئيس الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، الحاكم في البلاد منذ العام 1994، بحصوله على 80% من أصوات الناخبين.