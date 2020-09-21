رضا عبد العال: لو واجهت الأهلي والزمالك بطريقتي المعتادة «هشيل 17»

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كشف رضا عبد العال المدير الفني لفريق طنطا، عن سبب عدم دخوله غرفة خلع الملابس بين شوطي مباراة فريقه أمام نادي مصر، والتي انتهت بالتعادل السلبي، في الجولة الـ28 من الدوري المصري.

وأضاف عبد العال، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "TEN": "الكسل وراء عدم ذهابي لغرفة الملابس بين شوطي المباراة وليس السحر مثل ما تردد".

تابع: "كسلت أدخل غرفة الملابس لأنها كانت الناحية الثانية، والجو كان حر والملعب كان فيه هواء، فطلبت الاستمرار في الملعب".

وواصل: "محضر لمباراة الزمالك المقبلة، ولن ألعب بنفس الطريقة ولكن سأغيرها وكل لقاء له ظروفه".

اختتم: "كان هدفي أمام نادي مصر تحقيق المكسب، أما الزمالك والأهلي لو لعبت أمامهم بنفس الطريقة المعتادة (هشيل 17)!".