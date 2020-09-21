جامعة الدول العربية تنظم ندوة حول تجربة الصين في الحد من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا

تنظم جامعة الدول العربية (إدارة العلاقات الاقتصادية بالقطاع الاقتصادي)، الندوة الرقمية حول تجربة الصين الرائدة في الحد من الآثار الاقتصادية لجائحة "كورونا" (كوفيد - 19) على القطاعات الاقتصادية المختلفة بالصين، بعد غد، عبر تقنية الاتصال المرئي "فيديو كونفرس".



يشارك في هذه الفعالية ممثلون عن الحكومة الصينية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، ومنظمة العمل العربية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمركز العربي الإقليمي لتدريب وتنمية رواد الأعمال والاستثمار (يونيدو – البحرين)، والمنظمة العربية للسياحة والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي.



وأكد السفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، أهمية انعقاد هذه الندوة في هذا التوقيت للاستفادة من تجربة الصين في الحد من التداعيات التي خلفتها جائحة "كورونا" والاستفادة من التجربة الصينية الرائدة.



تتناول الندوة تجربة الصين في الحد من الآثار الاقتصادية لجائحة "كورونا" على القطاعات الاقتصادية المختلفة بالصين ومنها قطاع الطاقة، والعمل والعمال، والتجارة والاستثمار، والبيئة والنفايات الطبية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص، والصناعة والملكية الفكرية، والزراعة، والسياحة والنقل، والاتصالات، والتعليم عن بعد.