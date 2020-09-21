انتخابات الأقاليم في إيطاليا قد تشعل التوتر في ائتلاف مضطرب

يتوجه الناخبون في إيطاليا إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد وغدا الاثنين، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات إقليمية قد تضعف ائتلافا مستمرا منذ عام لرئيس الوزراء جوزيبي كونتي، بينما يكافح لإخراج البلاد من أسوأ ركود في الذاكرة المعاصرة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن سبعة من مناطق البلاد العشرين ستختار مجالس تشريعية جديدة، بالإضافة إلى إجراء انتخابات رؤساء البلديات في جميع أنحاء البلاد، واستفتاء على مستوى البلاد بشأن تقليص حجم البرلمان.

ويعد خفض عدد أعضاء البرلمان ركيزة أساسية لحركة الخمس نجوم المناهضة للمؤسسات، وهي أكبر قوة في التحالف الحاكم الذي يضم أيضا الحزب الديمقراطي من يسار الوسط.

وبلغت نسبة المشاركة 30 بالمئة بحلول الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي اليوم الأحد، حسبما أفادت بيانات موقع وزارة الداخلية الالكتروني.

ومن المنتظر إصدار نتائج استطلاعات رأي الناخبين لدى خروجهم من لجان الاقتراع عند الساعة الثالثة مساء يوم الاثنين، بينما من المتوقع ظهور نتائج الاستفتاء والانتخابات الإقليمية بعد الظهر والمساء.

وينصب التركيز على ثلاث مناطق يسيطر عليها يسار الوسط وهي: توسكانا وماركي بوسط إيطاليا وبوليا في الجنوب.

ويسعى ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة المناهض للمهاجرين، والذي يقود معارضة من يمين الوسط، إلى تحقيق فوز تاريخي في توسكانا، معقل اليسار منذ فترة طويلة.

ويحتاج سالفيني إلى فوز. وبحصوله على حوالي 25 بالمئة من استطلاعات الرأي على مستوى البلاد، لا يزال حزب الرابطة هو أكثر الأحزاب شعبية في إيطاليا، لكن تأييده يتراجع بشكل مستمر منذ الانتخابات الأوروبية عام 2019، عندما فاز بنسبة 34 بالمئة من الأصوات.