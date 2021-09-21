السفير محمد الصوفي: منفتحون على كل الرؤى الساعية لإحلال السلام بالمنطقة

قال السفير الدكتور محمد سالم الصوفى، المدير العام للمعهد الثقافى العربى الإفريقى والتابع لجامعة الدول العربية، إن المعهد منفتح على كل المبادرات والرؤى التي تسعى لحل المشكلات بالمنطقة وإحلال السلام، متمنيا بأن يكون مركز شاف أداة ضمن أدوات التعاطي للتخلص من الأزمات بشكل صحيح.

وأضاف الصوفي، خلال افتتاح مؤتمر فرص السلام بالمنطقة، الذي يعقد بالقاهرة تحت رعاية جامعة الدول العربية والتنظيم مركز شاف للدراسات البحثية: "نحن منفتحون على كل المبادرات وكل الرؤى التي من بينها مركز شاف للدراسات المستقبلية، التي تسعى إلى تحليل المشكلات والأزمات بالمنطقة".

وتابع المدير العام للمعهد الثقافي العربي الإفريقي التابع لجامعة الدول العربية: "نعتمد على دراسات بحثية متميزة ونطمح بأن يكون للمركز رؤية واضحة كأداة للتعاطي مع الأزمات بشكل صحيح".

يذكر أن مؤتمر فرص السلام بالمنطقة لبناء وتوطيد العلاقات العربية والإفريقية، انطلق اليوم الثلاثاء من القاهرة احتفالا باليوم العالمي للسلام، تحت رعاية جامعة الدول العربية وتنظيم مركز شاف للدراسات البحثية لتسليط الضوء على مفهوم السلام الشامل بكل مفرداته.