 محافظ أسوان يعلن إسدال الستار عن تمثال للمشير طنطاوي بحديقة درة النيل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ أسوان يعلن إسدال الستار عن تمثال للمشير طنطاوي بحديقة درة النيل

حمادة بعزق
نشر في: الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 - 11:27 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 - 11:27 ص

أعلن محافظ أسوان أشرف عطية، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، عن اعتزام المحافظة على إسدال الستار عن تمثال للمشير محمد حسين طنطاوي، ضمن ٤ تماثيل لرموز مصر وهم: "الزعماء جمال عبدالناصر، وأنور السادات، والمشير عبدالمنعم رياض"، سيتم وضعهم بتنفيذ من إدارة المتاحف بوسط حديقة درة النيل في واجهة المدينة؛ تقديرا لابن أسوان الذي وهب حياته لخدمة الوطن ساهم في صناعة أعظم الأمجاد والبطولات التي سُجلت بحروف من نور في التاريخ المصري الحديث.

وقدم محافظ أسوان، خالص التعازي والمواساة لأسرة الراحل المشير محمد حسين طنطاوي، وأهالي قرية أبوسمبل بمركز نصر النوبة، وهي مسقط رأس المشير.

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