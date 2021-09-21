المتمردون يقتلون جنديا في إقليم بابوا الإندونيسي

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أعلن الجيش الإندونيسي اليوم الثلاثاء، قيام المتمردين الانفصاليين في إقليم بابوا بقتل جندي خلال اشتباك.

وقال المتحدث العسكري بالإقليم الكولونيل رضا نور باتريا، إن الاشتباك اندلع عقب أن فتح المتمردون النار على الجنود الذين يقومون بحراسة مطار كيوي في منطقة كيويروك.

وكانت منطقة كيويروك قد شهدت تعمد المتمردين إشعال الحرائق في مدرسة وعيادة في 13 سبتمبر الجاري. وقالت الشرطة إن ممرضا توفي عقب أن قفز هروبا من الهجوم.

وأعلن جيش تحرير غرب بابوا الوطني مسؤوليته عن الهجوم على المنشآت العامة، قائلا إنه يشن "حربا ثورية على حكومة إندونيسيا الاستعمارية".

وكانت الحكومة الاندونيسية قد وصفت المتمردين الانفصاليين بالإرهابيين في أبريل الماضي، عقب مقتل جنرال عسكري في كمين.

ودفع مقتل الجنرال الرئيس جوكو ويدودو لإصدار أوامره بقمع الجماعة الانفصالية.

ويخوض السكان الاصليون معركة لإقامة دولة لهم في منطقة بابوا، التي تتألف من إقليمي بابوا وغرب بابوا، منذ الستينيات.