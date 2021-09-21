أعلن وزير المواصلات الليبي، محمد الشهوبي، تدشين أولى الرحلات الجوية بين ليبيا ومالطا بعد توقف دام أكثر من عامين.

ووفق وكالة الأنباء الليبية (وال)، اليوم الثلاثاء، وصلت أول رحلة جوية إلى مطار معيتيقة الليبي قادمة من مطار فاليتا في جمهورية مالطا، إيذانا بإعادة فتح الخط الجوي بين البلدين.

وقال الوزير الشهوبي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الاقتصاد المالطي، سيلفيو سكيمبري، إنه سيتم استئناف الملاحة الجوية بين البلدين بواقع أربع رحلات أسبوعيا وذلك بناء على الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة والوفد المرافق له خلال الفترة الماضية وتم بموجبها توقيع مذكرة تفاهم بهذا الشأن .

وأكد الوزير أن هذا الخط الحيوي بين ليبيا ومالطا من شأنه أن يساهم في النمو الاقتصادي وتنشيط حركة الأشخاص والبضائع والنهوض بقطاع المواصلات في ليبيا .

من جانبه، أعرب وزير الاقتصاد المالطي سيلفيو سكيمبري عن سعادته بعودة الرحلات الجوية بين البلدين.

وقال إنها خطوة في الاتجاه الصحيح وهناك الكثير من العمل المشترك لإنجازه، مشيرا إلى أن العلاقات مع ليبيا ليست صداقة بل تعتبر علاقة أخوية وأن بلاده على استعداد تام لتقديم المساعدات لتطوير الخدمات في ليبيا.