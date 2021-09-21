فيلم القلقون يفتتح المهرجان الدولي الفرانكفوني في بلجيكا

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كشف المهرجان الدولي للفيلم الفرانكفوني في نامور ببلجيكا، عن برنامج نسخته السادسة والثلاثين المقرر تنظيمها في الفترة 1 : 8 أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن يفتتح المهرجان فيلم "القلقون" للمخرج البلجيكي "جواشيم لافوس"، والذي يمثل فيه كل من "داميان بونار" و"ليلى بيكتي" سيفتتح النسخة المقبلة.

ويترأس لجنة تحكيم المهرجان المخرج "توماس ليلتي" الذي سيقدم كذلك درسا حول السيناريو، ويلتقي بالجمهور.

كما تضم قائمة المدعوين "كاترين كورسيني" و"ميشال لاروك" و"غيوم كانيه"، فضلا عن "يوهان زيمر" الذي يقدم فيلمه القصير الأول كمخرج.