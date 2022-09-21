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فيديو - جاريدو يصل القاهرة لقيادة الإسماعيلي

إبراهيم سعيد
نشر في: الأربعاء 21 سبتمبر 2022 - 3:24 ص | آخر تحديث: الأربعاء 21 سبتمبر 2022 - 3:26 ص

حرص خالد زين، نائب رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي، على استقبال الإسباني خوان جاريدو المدير الفني الجديد للفريق، بمطار القاهرة الدولي، وذلك قبل الجلسة التي ستجمعهما اليوم، لتوقيع عقود تدريب الدراويش.

وأكد النادي في بيانه، أن زين ومعه مدير العلاقات العامة والمستشار القانوني، تواجدا في مطار القاهرة من أجل استقبال جاريدو، على أن يبدأ المدرب الجديد مهمته مع الدراويش، فور توقيع العقود.

وأوضح البيان، أن المدير الفني يصطحب معه اثنان من المساعدين، على أن يستمر حسني عبد ربه في منصبه كمدير للكرة.

ونوه زين، أن توقيع العقود وتقديم جاريدو للإعلام سيكون في تمام الرابعة عصر اليوم، وذلك قبل تسليم المهمة للمدرب على أن يستكمل فترة الإعداد للفريق، لخوض منافسات الموسم الجديد.


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