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عبرت الفنانة نادية الجندي، عن سعادتها البالغة بتنظيم مهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى.

وقالت في مقابلة مع قناة "DMC"، على ريد كاربت المهرجان، إن المهرجان فرصة جيدة للتنافس، ويثري الحالة الدرامية في مصر.

وأضافت أن أفلامها ترهقها جدا وتتطلب مجهودا كبيرا بسبب ما تحتويه من تشويه ودراما وعنف وسياسة.

وأضافت أنها تكون دائما حريصة على المحافظة على كل نجاح تحققه، وهو ما يُصعّب الاختيارات عليها.

وأشارت إلى أنها تحب تقديم أعمال مختلفة، بما في ذلك الكوميدي مثل فيلمي بونو بونو و5 باب.

ولفتت إلى أن الفنان يجب أن يغير طبيعة الأدوار التي يقدمها حتى لا يصاب الجمهور بالمل..