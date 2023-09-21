اقتحم نحو 11 ألف جندي ورجل شرطة سجن توكورون في فنزويلا الواقع على مسافة نحو 140 كيلومترا جنوب غرب العاصمة كاراكاس في عملية شاملة ضد منظمة ترين دي أراجوا الإجرامية.



وبحسب تقارير إعلامية، عثرت قوات الأمن على شبكة أنفاق ومطاعم وبيوت دعارة ومرقص ديسكو وغرف تخزين، بل وحديقة حيوان صغيرة في السجن.



وقال وزير الداخلية الفنزويلي ريميجيو سيبايوس مساء اليوم الخميس: "عاد السجن الآن تحت السيطرة الكاملة للدولة بعد أن فككنا مركز المؤامرة".



ويعد سجن توكورون، الذي يضم نحو سبعة آلاف سجين، مقرا لمنظمة الجريمة ترين دي أراجوا.



وتشارك المنظمة، وهي أقوى منظمة إجرامية في فنزويلا، في تهريب المخدرات والابتزاز والتعدين غير القانوني وتهريب المهاجرين، وقد وسعت نطاق نفوذها في الآونة الأخيرة، ليشمل كولومبيا وبيرو وشيلي.



ومن المفترض أن الذي كان يدير سجن توكورون بحكم الأمر الواقع هو رئيس العصابة، هيكتور روستنفورد جيريرو فلوريس المعروف باسم نينو جيريرو.