 قوات إسرائيلية تقتحم مدينتي طوباس ونابلس شمال الضفة الغربية - بوابة الشروق
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قوات إسرائيلية تقتحم مدينتي طوباس ونابلس شمال الضفة الغربية

رام الله (د ب أ)
نشر في: الخميس 21 سبتمبر 2023 - 9:24 ص | آخر تحديث: الخميس 21 سبتمبر 2023 - 9:24 ص

اقتحمت قوات إسرائيلية فجر اليوم الخميس مدينتي طوباس ونابلس، شمال الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الرسمية الفلسطينية (وفا) بأن "قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت طوباس من جهة حاجز تياسير العسكري، وانتشرت في أكثر من منطقة".

وأضافت أن أصوات إطلاق نار تسمع بين الحين والآخر، بينما "دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية من جهة الأغوار"، مشيرة إلى أن سماء المدينة شهد تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع.

وقالت وفا إن الجيش الإسرائيلي اعتقل فلسطينيا فجر اليوم الخميس من مدينة نابلس.

وذكرت الوكالة أن "قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس، وانتشرت في محيط مقام يوسف وبلاطة البلد، لتأمين اقتحام المستوطنين للمقام".

وأوضحت أن "مواجهات اندلعت في المكان بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام باتجاههم".


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