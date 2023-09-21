ولى العهد السعودي: القضية الفلسطينية مهمة لمسألة التطبيع مع إسرائيل

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن القضية الفلسطينية ستظل مهمة جداً لمسألة تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية ستبث في وقت لاحق الليلة: "نحن قلقون من حصول أي دولة على أسلحة نووية، وإذا حازت إيران سلاحاً نووياً فلا بد لنا من حيازته بالمثل"، وفقا لموقع "العربية نت" الإخباري.

وتابع: "لا فائدة من حيازة الأسلحة النووية لأنه لا يمكن استخدامها، لكن إذا استخدمتها أي دولة فستكون في حرب مع كل دول العالم، الذي لا يتحمل هيروشيما جديدة".

وفي شأن آخر، قال ولي العهد السعودي إن زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن كان عدوا للسعودية كما كان عدوا للولايات المتحدة.

يذكر أن بريت باير، كبير المُذيعين السياسيين في "فوكس نيوز" أجرى المقابلة مع ولى العهد السعودي في مدينة نيوم، وستُذاع في برنامج "سبيشال ريبورت".

وتعتبر هذه أول مقابلة للأمير محمد بن سلمان مع شبكة إخبارية أمريكية منذ عام 2019.