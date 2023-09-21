بولندا تعلن توقفها عن تزويد أوكرانيا بالأسلحة

أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي أن بلاده لن تزود أوكرانيا بالأسلحة بعد الآن مع تعمق الخلافات بشأن استيراد منتجات الحبوب الأوكرانية.

وأضاف مورافيتسكي في مقابلة مع تلفزيون بولسات: "لم نعد ننقل الأسلحة إلى أوكرانيا، لأننا الآن نسلح بولندا بأسلحة أكثر حداثة"، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

جاء ذلك بعد أن قالت الحكومة البولندية الثلاثاء إنها من المرجح أن تقطع الدعم المالي الذي تقدمه لمليون لاجئ أوكراني تستضيفهم لديها، في خطوة قد تؤدي إلى المزيد من التعقيد للعلاقات التي تربطها بجارتها، والتي توترت بسبب النزاع بشأن واردات الحبوب.

وبينما تعد حكومة وارسو واحدة من أكبر المؤيدين والداعمين لكييف، والمتحمسين لمساعدتها في الدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي من خلال تقديم المساعدات المالية والعسكرية لها، فإن العلاقات بين البلدين آخذة في التدهور خلال الفترة التي تسبق الانتخابات البولندية المقررة في أكتوبر.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة البولندية، بيوتر مولر، لتلفزيون بولسات، إن دعم اللاجئين، الذي يتضمن التنازل عن متطلبات تصاريح الإقامة ومنح تصاريح للعمل والحصول المجاني على التعليم في المدارس والعلاج الطبي، بالإضافة إلى منافع للأسر، لن يتم تمديده في العام المقبل.