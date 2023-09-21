أوكرانيا تقصف دونيتسك أكثر من 26 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية، في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت مناطق سكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية "غير المعترف بها دوليا" بمعدل 26 مرة، حيث تم إطلاق أكثر من 100 قذيفة من مختلف الأنواع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت البعثة، في بيان عبر قناتها على تطبيق تليجرام، إن تشكيلات مسلحة أوكرانية شنت 26 هجوما بالنيران وأطلقت نحو 103 قذائف من مختلف الأنواع، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضافت البعثة، أنه في منطقة دونيتسك شن الجيش الأوكراني 10 هجمات باستخدام صاروخ مضاد للرادار طراز "إيه‌جي‌إم - 88 هارم" والمدفعية من عيار 155 ملم.

وفي منطقة جورلوفكا، سجل المراقبون 16 حالة قصف باستخدام أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة والمدفعية من عيار 152 ملم و155 ملم، بما في ذلك الذخائر العنقودية.

وأعلن المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار، مقتل شخص واحد وإصابة 5 مدنيين بجروح متفاوتة الخطورة خلال الـ24 ساعة الماضية في المنطقة.