تأجيل محاكمة مضيفة طيران تونسية قتلت طفلتها في مصر لـ 2 أكتوبر المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، بتأجيل محاكمة مضيفة طيران تونسية وخبيرة علم الطاقة والروحانيات، في اتهامها بقتل ابنتها لجلسة2 أكتوبر المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، وعضوية المستشارين كامل سمير كامل وسامح العنتبلي، وشريف السعيد، وأمانة سر وليد فراج ومحمود ممدوح.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 12146 جنايات التجمع الأول لسنة2023 ، للمتهمة "أميرة" مضيفة الطيران التونسية وخبيرة العلاج بالطاقة والروحانيات بالقاهرة الجديدة، تهمة قتل طفلتها "تارا" خنقا بزعم أنها تعمل في علم الطاقة والروحانيات، وتلقت إيحاء بقتل ابنتها ثم محاولة إنهاء حياتها تنفيذا لأوامر الهاتف.

وشهد زوج مضيفة الطيران التونسية السابقة وخبيرة العلاج بالطاقة والروحانيات، في التحقيقات إنه فوجئ بزوجته المضيفة تصرخ وممسكة بسكين وتطعن نفسها بعد أن خنقت ابنتها تارا، وعندما توجه بها إلى المركز الطبي وجدها فارقت الحياة، بعد أن حاول إنقاذ زوجته التي قيّدها لشل حركتها لكنها ظلت تطعن في نفسها بأسلحة بيضاء سكاكين، وتم نقلها إلى المستشفى.