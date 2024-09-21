رئيس حكومة ولاية براندنبورج الألمانية يتفقد الاستعداد لمواجهة خطر الفيضانات

تفقد ديتمار فويدكه رئيس حكومة ولاية براندنبورج الألمانية الاستعدادات لمواجهة خطر الفيضانات المتزايد في مدينة فرانكفورت آن دير أودر (الواقعة على نهر أودر) أقصى شرق ألمانيا.

يذكر أن مدينة فرانكفورت آن دير أودر تختلف عن مدينة فرانكفورت آم ماين (الواقعة على نهر الماين) غربي البلاد، والتي تعد العاصمة المالية لألمانيا. وقبل يوم من الانتخابات البرلمانية في الولاية، زار فويدكه سكان محليين وقوات إطفاء كانت تقوم بملء أكياس رمل في منطقة كانت الفيضانات غمرتها في عامي 1997 و2010.

وقال فويدكه المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي:" هناك توتر في الأجواء لأن مستوى المياه في نهر الأودر سيرتفع بشكل ملحوظ في الأيام القادمة"، مضيفًا: "من المحتمل أن يكون هذا هو أسوأ فيضان منذ عام 2010.

" وأشار فويدكه إلى ضرورة استخدام كل القوى المتاحة من أجل حماية الناس وممتلكاتهم، قائلاً: "التماسك والدعم المتبادل والتضامن ستساعدنا على تجاوز هذه الأيام الصعبة".

وأكد فويدكه أن الولاية لديها خبرة طويلة في مهام التعامل مع حالات الفيضانات، وقال إنه تم استثمار ما يقرب من مليار يورو في بناء السدود خلال العقود الماضية.

وأفاد فويدكه بأنه سيتوجه إلى ممشى النهر(الكورنيش) وسيتحدث مع ممثلين عن مدينة سلوبيش البولندية المجاورة (نهر أودر يفصل بين بولندا وألمانيا).

وشارك في زيارة مدينة فرانكفورت آن دير أودر وزير البيئة في براندنبورج، أكسل فوجل. وفقًا لوزارة البيئة في الولاية، فإنه يجب أن يوضع في الحسبان احتمال ارتفاع منسوب المياه في نهر أودر بشكل كبير في الأسبوع القادم بعد فترة من استقرار منسوب المياه.

ومن المتوقع أن تصل حالة التأهب إلى الدرجة الثالثة في فرانكفورت (أودر) اعتبارًا من يوم الثلاثاء وإلى الدرجة الرابعة اعتبارًا من يوم الأربعاء.