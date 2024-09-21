أردوغان: نتنياهو وشبكته يلجأون إلى كل أنواع الاستفزاز والتحريض لتنفيذ أجندتهم المتطرفة

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أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤتمرًا صحيفًا من إسطنبول اليوم السبت، قبل مغادرته إلى نيويورك للمشاركة في الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال خلال المؤتمر، إنه سيتطرق خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى الخطوات المشتركة التي يمكن اتخاذها ضد الإبادة الجماعية في غزة والسياسات العدوانية لإسرائيل.

ونوه أن «نتنياهو وشبكته يلجأون إلى أنواع الاستفزاز والتحريض كافة؛ لتنفيذ أيديولوجيتهم الصهيونية المتطرفة»، وذلك حسبما نشرته وكالة الأنباء التركية «الأناضول».

وأضاف: «الهجمات الأخيرة على لبنان أظهرت أننا محقون في مخاوفنا بشأن خطط الحكومة الإسرائيلية لنشر الحرب في المنطقة».

وأعرب عن أسفه لأن «إسرائيل نفذت مرة أخرى هجمات كتنظيم إرهابي وليس كدولة، من خلال تفجيرات أجهزة اتصال (في لبنان)».