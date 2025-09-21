أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، مساء الأحد، رسميًا اعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطين.

وقال في كلمة مساء الأحد، إن «حل الدولتين ليس مكافأة لحماس؛ لأنه لن يكون للحركة مستقبل ولا دور في الحكم».

وشدد على أهمية تحرير حماس للمحتجزين الإسرائيليين، معلنًا فرض عقوبات على شخصيات أخرى من حماس في الأسابيع المقبلة.

وفي سياق متصل، نوه أن الأزمة الإنسانية في غزة معضلة كبيرة، قائلًا إن «الدمار والقصف المتواصل بلا هوادة والتجويع أمر غير مقبول».

وأشار إلى «مقتل الآلاف في إطار سعيهم للحصول على المساعدات»، لافتًا إلى أنه «أمر مروع للجميع ويجب أن ينتهي».

وأكد مواصلة بلاده مساعيها لتقديم المساعدات الإنسانية، معقبًا: «لا يستحق أحد المرور بتلك الأزمة، ويجب وقف منع دخول المساعدات».

وذكر أن بلاده تسعى لإحلال السلام عبر حل الدولتين، معقبًا: «نعترف بدولة إسرائيل منذ ما يزيد عن 75 عامًا كدولة لليهود، ونجتمع مع 150 دولة للاعتراف بدولة فلسطينية أيضًا».

وتوجه برسالة إلى الإسرائيليين والفلسطينيين، قائلًا: «هناك إمكانية لمستقبل أفضل، علينا نبذ الكراهية ووقف العنف والمعاناة والتحول إلى حل الدولتين كأفضل أمل للسلام».

Today, to revive the hope of peace for the Palestinians and Israelis, and a two state solution, the United Kingdom formally recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/yrg6Lywc1s — Keir Starmer (@Keir_Starmer) September 21, 2025

وأعلنت نحو 11 دولة حول العالم، عزمها الاعتراف بدولة فلسطين الأحد والاثنين، بالتزامن مع عقد الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبعد أيام، يجتمع قادة العالم في مقر الأمم المتحدة خلال المناقشة العامة رفيعة المستوى التي تُعقد في القاعة الشهيرة للجمعية العامة.

وسيتحدث ممثلون عن جميع الدول الأعضاء الـ 193 في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى وفدين بصفة مراقبين.

ومؤخرا، أعلنت 11 دولة استعدادها للاعتراف بدولة فلسطين، من بينها مالطا وبريطانيا ولوكسمبورغ وفرنسا وأستراليا وأرمينيا، في خطوة تعكس تنامي الدعم الدولي لحقوق الفلسطينيين وجهود إقامة دولتهم المستقلة.

ومن أصل 193 دولة عضوا في المنظمة الدولية، تعترف 149 دولة على الأقل بدولة فلسطين التي أعلنها الرئيس الراحل ياسر عرفات في الجزائر عام 1988.