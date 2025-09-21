هدف رائع وإصابة قوية لوسام أبو علي في الدوري الأمريكي

شارك وسام أبو علي، لاعب نادي كولومبوس كرو في مباراة فريقه أمام تورنتو، لحساب منافسات الدوري الأمريكي الممتاز.

وتعادل نادي كولومبوس كرو مع ضيفه، تورنتو بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين، صباح اليوم الأحد، لحساب منافسات الجولة الـ 31 من الدوري الأمريكي الممتاز.

وتمكن وسام أبو علي من تسجيل الهدف الأول في المباراة بالدقيقة 17، بعد انفراد بحارس مرمى تورنتو، فيما أدرك الضيوف هدف التعادل في الدقيقة 51 عن طريق اللاعب ريتشي لاريا.

وتعرض وسام أبو علي لإصابة قوية على مستوى الكاحل، تسببت في مغادرته لأرضية الملعب بين الشوطين، حيث أكمل المواجهة من على مقاعد البدلاء.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد نادي كولومبوس كرو إلى النقطة 50، التي يحتل بها المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الأمريكي الممتاز، فيما ارتفع رصيد تورنتو إلى النقطة 27 في المركز الـ 12.