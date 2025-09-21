استئناف ضخ المساعدات من معبر رفح البري إلى كرم أبوسالم لتسليمها إلى الجانب الفلسطيني

استأنفت الجهات المختصة، عمليات إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من خلال بوابة معبر رفح الفرعية إلى معبر كرم أبوسالم، بعد انتهاء العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت الماضيين، في طريق تسليمها للجانب الفلسطيني.

وأكد مصدر مختص عند معبر رفح البري بشمال سيناء، تحريك عشرات الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية، والأدوية، والمستلزمات الطبية، والاحتياجات الأساسية، والخيام، من بوابة معبر رفح الفرعية تجاه معبر كرم أبوسالم، وهي مقدمة من عدة مؤسسات مصرية وعربية ودولية.

وأشار المصدر، إلى أن عدد الشاحنات التي دخلت منذ 27 يوليو الماضي وحتى الخميس الماضي بلغ 6067 شاحنة، حملت نحو 43 ألف طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وبين أن مجموع شاحنات الوقود التي دخلت إلى قطاع غزة منذ ذات التاريخ بلغ 20 شاحنة فقط، حملت أكثر من 850 طنًا من السولار اللازم؛ لتشغيل المستشفيات.

ووفق إحصائيات رسمية سابقة، بلغ عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح منذ 7 أكتوبر 2023، قبل توقف المساعدات في 27 مارس الماضي، 37 ألفا و412 شاحنة متنوعة، إلى جانب 28 ألفا و584 طنًا من الغاز، و60 ألفا و345 طنًا من السولار، و1266 طنًا من البنزين.