 تموين الأقصر يحرر 13 مخالفة خلال حملة على أسواق ومخابز أرمنت - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تموين الأقصر يحرر 13 مخالفة خلال حملة على أسواق ومخابز أرمنت

محمد راشد
نشر في: الإثنين 21 سبتمبر 2026 - 2:28 ص | آخر تحديث: الإثنين 21 سبتمبر 2026 - 2:28 ص

 حررت حملة تموينية بمركز ومدينة أرمنت في الأقصر 13 مخالفة تموينية، خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق، للتأكد من الالتزام بالقرارات والقوانين التموينية، وجودة وسلامة السلع المعروضة.

وتضمنت المخالفات، وفقًا لبيان صادر اليوم الإثنين، تحرير محضرين لإدارة منشآت دون الحصول على التراخيص اللازمة، و6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، إلى جانب ضبط مخبزين لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 15 و10 جرامات على التوالي.

كما حررت الحملة محضرين ضد مخبزين لتصرفهما في 8 شكاير، في إطار أعمال الرقابة على المخابز ومتابعة مدى الالتزام بالضوابط التموينية.

وأكد عبد الرازق محمد الصافي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الأقصر، أهمية تكثيف الحملات الرقابية على الأنشطة التموينية، والتنسيق بين الإدارات وتبادل الخبرات، بما يدعم الحيادية والشفافية في أعمال التفتيش.


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