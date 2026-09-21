فولفو تختار زيلمر رئيس سكودا كرئيس تنفيذي جديد للإشراف على إعادة التجديد

عين مجلس إدارة شركة "فولفو كار" كلاوس زيلمر رئيسا ورئيسا تنفيذيا ليحل محل هاكان سامويلسون الذي من المقرر أن يستقيل العام المقبل.

وقالت شركة صناعة السيارات السويدية في بيان اليوم الأحد إن زيلمر، الذي كان يشغل مؤخرا منصب الرئيس التنفيذي لشركة "سكودا اوتو" التابعة لشركة "فولكس فاجن"، سيتولى هذا المنصب في موعد أقصاه أول أكتوبر/تشرين الأول 2027. وأوضحت أن سامويلسون، بالتعاون مع مجلس الإدارة، سيضمنون انتقالا "سلسا" مع زيلمر، وهو مدير تنفيذي عالمي للسيارات يتمتع بخبرة تزيد عن 30 عاما في الصناعة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رئيس شركة "فولفو كار" لي شوفو قوله في البيان إن الألماني زيلمر لديه "سجل قوي في توجيه المنظمات خلال عمليات التحول وظروف السوق المتغيرة. إن خبرته في كل من قطاع السيارات الفاخرة والعلامات التجارية ذات الإنتاج الكبير تتناسب بشكل ممتاز معنا".

وكشفت شركة فولفو للسيارات، التي تمتلك شركة جيلي الصينية لصناعة السيارات حصة أغلبية فيها، يوم الخميس عن تجديد واسع النطاق يتضمن إعادة تشكيل شبكة التصنيع الخاصة بها حول خمسة مصانع مخصصة لعلامتها التجارية فولفو ومصنعين آخرين تشارك في تشغيلهما مع شركائها. وتستهدف عملية الإصلاح الشاملة، مساعدة الشركة على مواجهة المنافسة الشرسة بشكل متزايد، وإعطاء منتجاتها دفعة أكبر.

وتعتزم شركة فولفو طرح سبع سيارات جديدة للأسواق الغربية وست سيارت للصين بحلول نهاية العقد في محاولة لمضاعفة شريحة مبيعاتها العالمية من السيارات الكهربائية والهجينة من حوالي 7ر1 % حاليا.