نتائج انتخابات روسيا الأولية تظهر تقدم الحزب الرئيسي الموالي للكرملين

أظهرت النتائج الأولية لأول انتخابات برلمانية تجرى في وقت الحرب في روسيا، والمنشورة من قبل لجنة الانتخابات في البلاد في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، هيمنة الحزب الرئيسي الموالي للكرملين على الاقتراع.

وكان الاقتراع الخاضع لرقابة صارمة خاليا بشكل شبه كامل من معارضة سياسات الرئيس فلاديمير بوتين، وكان من المؤكد تقريبا أنه سيعزز هيمنة الكرملين.

وبدأ التصويت، الذي من المؤكد تقريبا أنه سيعزز هيمنة الكرملين، يوم الجمعة لـ 111 مليون ناخب يحق لهم التصويت وانتهى يوم الأحد.

وشمل الاقتراع سكان أربع مناطق أوكرانية ضمتها موسكو بشكل غير قانوني بعد بدء الحرب، ولكنها لا تزال لا تسيطر عليها بالكامل، بالإضافة إلى سكان شبه جزيرة القرم، وهي شبه الجزيرة الواقعة في البحر الأسود والتي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني في عام 2014، فيما نددت به كييف بأنه غير قانوني ووصفه الاتحاد الأوروبي بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي".

ومع فرز نحو 58% من الدوائر الانتخابية، حصل حزب روسيا الموحدة على نحو 58% من الأصوات المخصصة للمقاعد الـ 225 التي تشغل عبر القوائم الحزبية، وفقا للجنة الانتخابات المركزية. وسيجري اختيار 225 نائبا آخرين في سباقات المقاعد الفردية، وكان حزب روسيا الموحدة أيضا في طريقه للفوز بمعظم تلك المقاعد.

وحتى أواخر يوم الأحد، بلغت نسبة الإقبال أقل بقليل من 57%، حسبما قالت لجنة الانتخابات المركزية الروسية.

ومع توالي ظهور النتائج الأولية، استمر التصويت في بعض السفارات والقنصليات في المناطق الزمنية الأكثر غربا، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وسعى الكرملين من خلال الانتخابات البرلمانية - وهي الأولى منذ بدء الغزو الشامل لأوكرانيا في عام 2022 - إلى إظهار الدعم الشعبي للحرب وإضفاء الشرعية على أفعاله. وقد سعى إلى تجنب المخاطر السياسية بالقضاء على أي معارضة.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يحتفظ الحزب الرئيسي الموالي للكرملين، روسيا الموحدة، بسيطرته الكاسحة على مجلس النواب، مجلس الدوما.