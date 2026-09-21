السعودية تدين اقتحام مسؤول إسرائيلي ومتطرفين باحات المسجد الأقصى

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جددت السعودية مساء الأحد رفضها القاطع للممارسات الاستفزازية التي يرتكبها مسؤولو الاحتلال الإسرائيلي باقتحام باحات المسجد الأقصى.

وأدانت وزارة الخارجية السعودية في بيان واستنكرت بأشد العبارات اقتحام باحات المسجد الأقصى من قبل مسؤول في سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعة من المستوطنين المتطرفين تحت حماية قوات الاحتلال، والذي يعد انتهاكاً صارخاً واستفزازاً للمسلمين حول العالم، وفقاً لوكالة الانباء السعودية "واس".

وقالت الوزارة: "المملكة تجدد رفضها القاطع للممارسات الاستفزازية وأعمال التحريض والعنف غير القانونية والمتطرفة التي يرتكبها مسؤولو الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين والأراضي المقدسة في فلسطين المحتلة"، وتشدد "على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه وقف كل تلك الاعتداءات المخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".