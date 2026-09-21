حملات تفتيش متبادلة بين إدارات تموين الأقصر لتعزيز الرقابة

نفذت إدارة تموين القرنة في الأقصر حملة تفتيشية على مخابز مدينة الزينية، فيما أجرت إدارة تموين أرمنت حملة مماثلة داخل نطاق مركز القرنة، ضمن إجراءات تبادل الخبرات بين الإدارات، وتعزيز الشفافية والحيادية في أعمال الرقابة التموينية.

وخلال تفتيش إدارة تموين القرنة على مخابز الزينية، رصدت اللجنة، وفقًا لبيان صادر اليوم الإثنين، عددًا من الملاحظات التي لم ترتقِ إلى مخالفات صريحة، وجرى توضيحها لمسؤولي المخابز، بينما تم تحرير 3 مخالفات، شملت عدم إعطاء بون للمواطنين، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم وجود قائمة تشغيل للمخبز.

وفي المقابل، أسفرت أعمال إدارة تموين أرمنت داخل نطاق مركز القرنة عن ضبط 3 مخابز لعدم ممارسة النشاط في المواعيد الرسمية، و4 مخالفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، إلى جانب ضبط مخبزين لعدم وجود سجل، ومخبز لإنتاج خبز ناقص الوزن.

وفي مجال الأسواق، ضبطت الحملة 6 مخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار في أنشطة تجارية حرة، بالإضافة إلى ضبط أحد مشروعات «جمعيتي» لعدم ممارسة النشاط في المواعيد الرسمية.