الزيدي: تعمل على تهدئة الأوضاع في المنطقة والإسهام في معالجة أزماتها

- صرح رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي اليوم الأحد أن العراق يعمل على تهدئة الأوضاع في المنطقة والإسهام في معالجة أزماتها انطلاقاً من دوره ومسؤوليته في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين.

وقال الزيدي خلال استقباله نخبة من رؤساء مراكز الدراسات والبحوث والفكر في العراق "أن العراق ينتهج سياسة خارجية منفتحة، تقوم على الإحترام المتبادل والمصالح المشتركة"،بحسب بيان للحكومة العراقية.

وأكد أن العراق يسعى إلى بناء شراكات إقتصادية وتنموية بعيدة المدى مع دول العالم وكبريات الشركات والمؤسسات الدولية.

كما ذكر " أن العراق يواجه في المرحلة الراهنة تحديات إقتصادية استثنائية، في ظل تداعيات الحرب في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز".

وأوضح رئيس الحكومة العراقية "أن الحكومة تواصل العمل على دعم القطاع الخاص وتطويره، بوصفه ركيزة أساسية لتحقيق التنمية وتنويع الاقتصاد، إلى جانب التوجه نحو إنشاء صندوق للتنمية".