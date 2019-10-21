تنمية المشروعات: الجهاز له السبق في تمويل مشروعات الطاقة المتجددة



قال عمرو العباسي، نائب مدير إدارة الاستثمار بجهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز يتعامل مع كافة المشروعات بداية من متناهي الصغر حتى المتوسط، بتمويل يبدأ من عشرة آلاف جنيه للأنشطة الخدمية والتجارية، وصولًا إلى خمسة ملايين جنيه للمشروعات الصناعية.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء الاثنين، أن الجهاز كان له السبق في تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، بتقديم أول تمويل في مصر لمحطة طاقة شمسية، بموافقة من رئاسة مجلس الوزراء، مشيرًا إلى وصول حجم تمويل هذا المشروع إلى عشرة ملايين جنيه.

وأشار إلى أن مشروعات الطاقة المتجددة من المجالات المحتملة في مصر، ووجود توسع في هذا المجال مع اهتمام الأفراد المتقدمين للجهاز باستخدام الطاقة الشمسية بدلًا عن السولار في المجال الزراعي، لافتًا إلى أن الجهاز يقدم تمويل الآن لتدوير المخلفات وخاصة الزراعية منها.



