رئيسة هونج كونج وشرطة المنطقة تعتذران للمسلمين بعد تعرض مسجد للرش بمدافع المياه

قدمت الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة وشرطة المنطقة اعتذارا إلى المسلمين في المنطقة بعد تعرض أكبر المساجد هناك للرش بمدافع المياه أثناء تفريق المتظاهرين.

جاء هذا الاعتذار خلال زيارة "كاري لام" الرئيسة التنفيذية للمنطقة ومفوض شرطة المنطقة "لو واي تشونغ" اليوم الاثنين، للمسجد الواقع بمدينة "كولون" والذي تعرض أمس للرش بمدفع ماء يحتوي على صبغة زرقاء خلال الاحتجاجات العنيفة في المدينة.

وأكدت لام وتشونغ –في بيان- أن شرطة المنطقة ليس لديها أي نية للإساءة إلى أي جماعة دينية، وأن المسلمين في هونج كونج يحترمون دائما سيادة القانون ويحافظون على علاقات جيدة مع الشرطة.

وأضاف البيان أن مجلس المسلمين في هونج كونج قبل الاعتذار خاصة وأن أكبر مسجد في المدينة لم يكن مستهدفا من جانب الشرطة، فيما دعا المجلس سكان هونج كونج إلى "التحلي بالهدوء" وتجنب "جعل الأوضاع هناك أسوأ".