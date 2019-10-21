جددت الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين انتقادها للعملية العسكرية التركية في شمال سوريا، وشددت على ضرورة احترام السيادة السورية.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي القول :"نتفهم مخاوف تركيا، لكن يجب احترام السيادة الإقليمية لسوريا، وهناك العديد من الخطط والاتفاقيات في هذا المجال، والتي يتعين الأخذ بها".

وشدد على أنه "يجب احترام سيادة سورية وسلامة أراضيها من قبل جميع دول المنطقة، ويجب متابعة المخاوف من خلال آليات سلمية".

وفي إشارة إلى الوساطة الإيرانية، قال موسوي :"لقد أعلنت إيران أيضا عن استعدادها للتقريب بين البلدين، حيث أجرى وزير الخارجية محمد جواد ظريف مكالمات هاتفية مع نظرائه في سوريا وتركيا والعراق، وستستمر هذه الجهود".

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة توصلت نهاية الأسبوع الماضي لاتفاق مع تركيا على تعليق عمليتها العسكرية في شمال سوريا مقابل انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية خلال 120 ساعة إلى خارج حدود المنطقة الآمنة التي تريدها أنقرة. وبالفعل بدأت القوات الكردية في الانسحاب من المنطقة.