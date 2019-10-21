«جائزة الصحافة العربية» تفتح باب الترشُّح لدورتها التاسعة عشرة

أعلنت الأمانة العامة لجائزة الصحافة ممثلة بنادي دبي للصحافة، فتح باب التقدُّم للمشاركة في الجائزة ضمن دورتها التاسعة عشرة، ضمن فئاتها الثلاثة عشرة التي تشمل مختلف مجالات العمل الصحافي، إيذانا ببدء جولة جديدة تواصل فيها الجائزة تحقيق رسالتها في دعم وتشجيع الإبداع في عالم الصحافة العربية، وإيجاد الحافز لمزيد من الارتقاء بجودة المنتج الصحافي العربي ولتقديم محتوى راقٍ ذي مردود إيجابي على مجتمعاتنا العربية.

وأوضحت الأمانة العامة للجائزة، أن تلقّي الأعمال المشاركة سيكون عبر الموقع الإلكتروني للجائزة https://aja.dpc.org.ae أسوة بما هو متبع في هذا الشأن منذ سنوات؛ بهدف ضمان سهولة تقديم الأعمال لكل من يرغب في المشاركة من مؤسسات صحافية عربية وصحافيين مستقلين عرب من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، فضلا عن التزام الجائزة بتوجه دبي نحو التحوّل إلى البيئة الرقمية بالكامل بكل ما لهذا التوجه من أثر في تسريع الإجراءات واختصار عناصر الوقت والجهد والتكلفة على المشاركين وكذلك ضمان إتاحة الفرصة لأكبر عدد منهم للتنافس على جوائز أهم محفل عربي هدفه الاحتفاء التميز الصحافي العربي.

وحدّد نادي دبي للصحافة تاريخ 6 يناير 2020 موعدا نهائيا لتسلُّم طلبات المشاركة وترشيحات المؤسسات الصحافية ضمن مختلف فئات الجائزة، حيث تبدأ فور إغلاق باب تلقي المشاركات عمليات الفرز الأولية تمهيدا لباقي خطوات التحكيم بمختلف مراحلها وصولا لاختيار ثلاثة مرشحين عن كل فئة قبيل إعلان الفائزين في حفل توزيع الجوائز الذي سيتزامن مع ختام منتدى الإعلام العربي في 26 مارس 2020.

ودعا جاسم الشمسي، مدير جائزة الصحافة العربية، كافة المؤسسات الصحافية والصحافيين العرب لزيارة الموقع الإلكتروني للجائزة والاطلاع على شروط ومعايير الترشح للجائزة، بما فيها المستجدات التي استحدثتها الأمانة العامة فيما يتعلق بقواعد المشاركة وشروط الترشّح والمعايير المعتمدة للتحكيم وفرز الأعمال.

وأوضح أن الارتفاع المتواصل لمنحنى جودة الأعمال المشاركة خلال السنوات الماضية يبشّر بتلقي مشاركات على قدر كبير من التميز ربما تتجاوز في جودتها ما تلقته الجائزة من أعمال خلال الدورات السابقة، مؤكدا -في السياق ذاته- أن نادي دبي للصحافة سيوفر كافة عناصر الدعم لتسهيل عملية ترشّح الصحفيين العرب المتواجدين في مناطق متفرقة من العالم.