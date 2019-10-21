لافروف: روسيا تخطط لعقد اجتماع أمني بين تركيا وسوريا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، صباح الاثنين، إن بلاده تخطط لعقد اجتماع أمني بين تركيا وسوريا، خلال الفترة المقبلة، وذلك حسبما ذكرت فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.