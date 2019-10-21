لافروف: روسيا تخطط لعقد اجتماع أمني بين تركيا وسوريا

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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، صباح الاثنين، إن بلاده تخطط لعقد اجتماع أمني بين تركيا وسوريا، خلال الفترة المقبلة، وذلك حسبما ذكرت فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.