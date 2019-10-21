الخارجية الأردنية: نتابع أحوال الأردنيين في تشيلي بعد الأحداث المؤسفة هناك

قال مدير العمليات في وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، إن السفارة الأردنية في تشيلي تتابع أحوال الأردنيين في العاصمة (سانتياجو) عقب الأحداث المؤسفة التي تشهدها البلاد.

وأضاف القضاة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين: "أن أحوال الأردنيين تؤكد عدم وجود إصابات بينهم، وأن السفارة على تواصل مستمر مع أعضاء بعثة منتخبنا الوطني للكاراتية المتواجد حاليًا في (سانتياجو)؛ للمشاركة في بطولة العالم للكاراتية".

وأوضح أن السفير الأردني التقى رئيس البعثة وأعضاءها، وتم تقديم المساعدة اللازمة لهم، وتبحث السفارة في حال قرار إلغاء البطولة تأمين عودتها إلى المملكة بالسرعة الممكنة.

وأشار إلى أن مركز عمليات الوزارة يدعو المواطنين الأردنيين المقيمين والزائرين لمدينة (سانتياجو) - في ضوء هذه الأحداث الاستثنائية - إلى الابتعاد عن مناطق التوتر والتجمعات، وتوخي الحيطة والحذر أثناء تنقلهم، والالتزام التام بقرار حظر التجول وعما يصدر من السلطات في تشيلي من تعليمات بهذا الخصوص؛ وذلك حفاظا على سلامتهم.

كما دعا المركز إلى التواصل الفوري مع السفارة الأردنية في (سانتياجو) في حال حدوث أي طارئ، متمنينًا السلامة للجميع ولجمهورية تشيلي الصديقة وشعبها السلامة والتقدم.