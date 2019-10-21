وزير الدفاع الأمريكي: نبحث إبقاء قوة صغيرة في شمال سوريا لتأمين حقول النفط



صرح وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر ، بأنه يبحث الإبقاء على قوة صغيرة "متبقية " من القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا، وذلك لتأمين حقول النفط، ومواصلة القتال ضد مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأضاف إسبر، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الأفغانية ( كابول ) حسبما أفادت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم الإثنين، أنه لم يتخذ قرارا نهائيا بهذا الشأن ، وأن هذا الخيار لم يقدم بعد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح أن بعض القوات الأمريكية الموجودة في شمال شرق سوريا لم تبدأ في الانسحاب ، وأنهم يتعاونون مع المقاتلين الأكراد لتأمين حقول النفط في تلك المنطقة حتى لا تسقط في أيدي "داعش" .. مشددا - في الوقت ذاته - على أهمية ضمان عدم حصول "داعش " على أي عائدات من النفط.

ولفت إلى أن القوات الأمريكية في محيط مدينة "كوباني" في شمال سوريا تنسحب أولا ، وأن القوات في الشمال الشرقي لا تزال في البلدات القريبة من النفط، مؤكدا أن ( واشنطن ) تحتفظ بدوريات جوية قتالية في سوريا ، في ظل تواصل الانسحاب.

وكان وزير الدفاع الأمريكي قد صرح - في وقت سابق - بأن القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا ستتوجه إلى غربي العراق، فيما سيواصل الجيش الأمريكي عملياته ضد تنظيم "داعش".



