 مقاتلات روسية تعترض قاذفات أمريكية استراتيجية فوق بحر بيرينج - بوابة الشروق
الأربعاء 21 أكتوبر 2020 7:21 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

مقاتلات روسية تعترض قاذفات أمريكية استراتيجية فوق بحر بيرينج

مقاتلات روسية
مقاتلات روسية
موسكو - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 6:52 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 6:52 م

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن مقاتلتين روسيتين اعترضتا قاذفتي قنابل استراتيجيتين أمريكيتين فوق بحر بيرينج.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأربعاء - أن رادارات الجيش رصدت هدفين جويين يقتربان من الحدود، ولتحديد الهدفين ومنعهما من انتهاك الحدود الروسية، أقلعت مقاتلتان من نوع "MiG-31" و"Su-35" تابعتان للمنطقة العسكرية الشرقية.

وأضافت أن طواقم المقاتلتين الروسيتين، حددت الهدفين الجويين، واتضح أنهما قاذفتان استراتيجيتان أمريكيتان من طراز "B-1M"، وقامت بمرافقتهما فوق منطقة مياه بحر بيرينغ بعيدا عن الحدود.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك