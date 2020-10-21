السودان: نتوقع إبعاد الخرطوم من قائمة الإرهاب رسميا في 31 ديسمبر 2020

قالت وزيرة المالية السودانية، الدكتورة هبة محمد علي، إن الشعب السوداني في غاية الفخر والسعادة لرفع اسم بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأضافت «علي» في تصريحات خاصة لفضائية «العربية»، مساء الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يُرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب رسميًا، في يوم 31 ديسمبر 2020.

وأرجعت تأخير العملية الفعلية لإبعاد السودان من قائمة الإرهاب، إلى إجراءات الكونجرس الأمريكي، وكذا الإجراءات القانونية بغرض وضع حصانة على السودان ضد أي مساءلات في المستقبل، إضافة إلى استمرار العمل على الملف الاقتصادي.

وأوضحت أن الملف الاقتصادي يضم حوالي خمسة ملفات بداخله، ذاكرة أن الجزء الأول منها خاص بالمعاملات والتحويلات البنكية.