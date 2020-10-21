بجسمه القوي والغليظ الذي تغطيه الحراشف، ومخالبه وأسنانه الحادة، وفمه المليء بأنواع البكتيريا القاتلة، من الصعب تخيل شعور الاقتراب من تنين كومودو، أي أكبر سحلية في العالم.

ووفقا لما جاء في "سي إن إن" بالعربية، تعد تنانين كومودو من أكبر السحالي البرمائية في العالم، حيث يصل طول الذكور إلى 3 أمتار، وفي بعض الأحيان يصل وزنها إلى أكثر من 100 كيلوغرام. ويتمتع تنين كومودو بجسم كبير وذيل قوي وأطراف منحنية.

وتعيش تنانين كومودو، وهي من الفصائل المعرضة للانقراض في الغابات المنخفضة والمراعي المفتوحة على الجزر البركانية في إندونيسيا.

ويمكن أن يشمل نظام تنين الكومودو الغذائي الحشرات، والثعابين، والقوارض، والقرود، والخنازير البرية، والغزلان، والجاموس، والحيوانات النافقة التي بدأت في التفسخ "الجيف"، وفقاً للموقع الخاص بحديقة حديقة الزواحف الأسترالية.

ويمتاز تنين الكومودو بأنه صبور للغاية فيما يتعلق بانتظار فرائسه، إذ يمكنه أن يجلس وينتظر لفترات طويلة من الزمن، وعندما يمر حيوان ما، يستخدم أرجله القوية وأسنانه ومخالبه الحادة للانقضاض على فريسته.

وتهاجم البكتيريا التي تعيش داخل فم تنين الكومودو الفريسة ببطء، والتي عادةً ما تموت من تسمم الدم، ثم يستخدم تنين الكومودو لسانه المتشعب لتتبع فريسته والعثور عليها نافقة أو تحتضر ليتغذى عليها.

ورغم هذه الحقائق المرعبة، يوضح دان رمزي، حارس حديقة الزواحف الأسترالية، ومقرها سومرسبي بولاية نيو ساوث ويلز، لموقع CNN بالعربية، أنه يعتني باثنين من تنانين الكومودو، الأول ذكر ويدعى "كراكن" والثانية أنثى تدعى "داينيريس".

وفي مقطع فيديو شاركه رمزي عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، يلتهم تنين الكومودو، "كراكن" وجباته من يد رمزي، دون أن يبدي الأخير أي قلق من الحيوان المفترس.

وعادةً ما تتغذى تنانين الكومودو على الجاموس، والغزلان، والسلاحف، والسحالي، والأسماك الأخرى، بحسب ما ذكره رمزي.

أما عن سبب تقديمه لتنين الكومودو في مقطع الفيديو، يقول رمزي :"بشكل عام، نحن دائماً نوفر لها تجربة التغذي على الحيوانات النافقة، بطريقة مشابهة للأكل في البرية. ولكن في هذا الفيديو بالذات، أردت أن يتحرك تنين الكومودو بهدف تمرينه".

ويشير رمزي إلى أن تنين الكومودو "كراكن" لا يراه كتهديد، مشيرًا إلى أنه يعتني به منذ 4 أعوام.

وقد أتم "كراكن"، عامه التاسع. وفي مقطع الفيديو يبحث تنين الكومودو بين صناديق الهدايا الخاصة به، ليجد سمكةً كبيرة ويلتهمها دفعةً واحدة.

ومن خلال مقاطع الفيديو والصور التي يشاركها حارس الحديقة عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، يبدو أن علاقته مع تنين الكومودو قوية لدرجة أنه يداعبه مثلما يداعب الأشخاص حيوناتهم الأليفة.

أما عن علاقته مع "كراكن"، فيصفها رمزي بأنها علاقة "احترام متبادل"، كما أنه يعد أيضاً بمثابة الزاحف المفضل لديه بين جميع الزواحف التي رعاها على الإطلاق.

وتحصد مقاطع الفيديو التي يشاركها رمزي مع تنانين كومودو الكثير من الإعجاب، لرؤية مثل هذه الزواحف عن قرب.

ومن أجل التأكد من عدم مواجهة أي حوادث خطيرة فيما يتعلق بحيوان تنين الكومودو، يؤكد رمزي أنهم، في حديقة الزواحف الأسترالية، يحرصون على اتباع بروتوكولات السلامة الصارمة.