نقابة الأشراف تحتفل بذكرى المولد النبوي

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم "إن بعض العلماء قالوا إن فضل ليلة ميلاد سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من ليلة القدر"، وأن فضل تلك الليلة عظيم جدا، واتى العلماء بالعديد من الأدله والشواهد وبرهنوا على ما يقولون مستدلين بشواهد من المذهب المالكي.

وأضاف مفتي الجمهورية، خلال كلمته الليلة في احتفالية نقابة الأشراف، بالمولد النبوي الشريف أن الله أنزل لنا نورا على نور، وجديرا بنا الإحتفال بتلك اللحظات المباركة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نحيي ذلك اليوم بما يليق به، من خلال إحياء سنته وأخلاقه الكريمة.

ومن جانبه ، قال السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف،إن إحياء ذكرى مولد النبي هو إحياءً لكل القيم الدينية والأخلاقية التي جاء بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، داعيا إلى ترجمة هذه القيم إلى سلوك عملي بين الناس، لافتا إلى أن مِن أعظم الدروس التي نتعلمها من سيرته العطرة، قيمة الرحمة التي تتصدر منظومة القيم الأخلاقية في الإسلام، والتي جعلها القرآن الكريم هدف الرسالة المحمدية، مستشهدا بقول المولى عز وجل:" وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ" صدق الله العظيم.

وأكد الشريف ، أن مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ميلاداً لأمة اتجهت من خلاله إلى البحث والتفكير واستعمال العقل في مجالات الدين و الدنيا، وكان نتاج ذلك ظهور عهدا جديدا من الرُقي والتقدم والازدهار في فروع العلوم المختلفة، فأصبحت حضارة الإسلام تملأ الدنيا نورا وعلماً.