أنباء عن قرب تقاعد الرئيس التنفيذي لشركة فولفو كارز

ذكرت تقارير صحفية أن هاكان صامويلسن الرئيس التنفيذي لشركة سيارات الركوب السويدية فولفو كارز سيتقاعد "حتما".

وذكرت صحيفة "داجينس إنداستري" السويدية، أن فولفو كارز تعتزم اختيار خليفة صامويلسن قبل طرح أسهمها المقرر في البورصة، مضيفة أن مجلس الإدارة يتواصل حاليا مع عدد من المرشحين للمنصب وكلهم من خارج الشركة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس إلى أن صامويلسن الذي سيكمل عامه السبعين في مارس المقبل يشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة منذ 2012.

في الوقت نفسه قالت فولفو كارز للصحيفة السويدية إنه لا توجد أي خطط حاليا لتغيير صامويلسن كرئيس تنفيذي للشركة.

كانت فولفو كارز قد أعلنت يوم الاثنين الماضي، النطاق السعري للطرح العام الأولي لأسهمها ويتراوح بين 53 و68 كورون للسهم الواحد، حيث تستهدف جمع حصيلة تبلغ 25 مليار كورون (9ر2 مليار دولار) لتصل القيمة السوقية للشركة إلى حوالي 23 مليار دولار بعد 11 عاما من استحواذ مجموعة شيجيانج جيلي هولدنج جروب الصينية لصناعة السيارات عليها من شركة فورد موتور الأمريكية مقابل 8ر1 مليار دولار.

وتعتزم فولفو التي تستهدف تحويل كل إنتاجها إلى السيارات الكهربائية بحلول 2030 استخدام حصيلة الطرح في تمويل زيادة طاقتها التصنيعية حتى تستطيع مضاعفة مبيعاتها السنوية إلى أكثر من 2ر1 مليون سيارة.

كما تعتزم فولفو بناء مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية في أوروبا.