بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج يضغطون على بولندا بشأن سيادة القضاء

انضم قادة دول البنيلوكس الثلاث، اليوم الخميس، إلى أولئك الذين يضغطون على وارسو بشأن قضايا سيادة القانون في قمة الاتحاد الأوروبي.



وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته إن القضية الرئيسية هي استقلال القضاء وليس حكم المحكمة الدستورية الأخير نفسه.



وأضاف روته أنه من الصعب جدا أن نرى كيف يمكن لبولندا الحصول على مبالغ كبيرة من أموال الاتحاد الأوروبي في خطة الانتعاش المشتركة من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إذا لم تتم تسوية هذه القضية.



وأوضح رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو أن الاستفادة من مزايا عضوية الاتحاد الأوروبي تعنى قبول القواعد المشتركة، مضيفًا "لا يمكنك الانتماء إلى ناد وتقول إن القواعد لا تخصني".



وأشار رئيس وزراء لوكسمبورج كزافييه بيتل إلى أنه سيكون من العار أن لا تستسلم بولندا إلا عندما يتعلق الأمر بالمال، موضحًا أن العقوبات المالية ستكون مقبولة كحل أخير، لكن الحوار لإيجاد حلول مشتركة سيكون أفضل.