الرئيس الفرنسي يجدد تأكيد دعم بلاده للبنان في ظل الظروف الراهنة

جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تأكيد بلاده الوقوف إلى جانب لبنان رئيسا وحكومة وشعبا في ظل الظروف الراهنة.

جاء ذلك في رسالة شفهية نقلتها السفيرة الفرنسية في بيروت آن جريو للرئيس اللبناني ميشال عون خلال لقائهما اليوم بقصر الرئاسة ببعبدا.

وتضمنت الرسالة تأكيد الرئيس الفرنسي على مساعدة لبنان في كل المجالات لتمكين اللبنانيين من مواجهة الظروف الصعبة التي يعيشونها.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي قد أجرى أول زيارة خارجية له بعد تشكيل الحكومة إلى فرنسا والتقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أكد على ضرورة إجراء الاصلاحات الاقتصادية اللازمة والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مشددا على أن لبنان يستحق أفضل مما هو عليه الآن، ومشيرا إلى أن المجتمع الدولي لن يقدم مساعدات إلى لبنان من دون القيام بالإصلاحات.