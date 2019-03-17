أكد المدير العام للادارة العامة للطيران المدني الكويتي يوسف الفوزان، استعداد الإدارة لإعادة فتح مطار الكويت الدولي بكامل طاقته الاستيعابية اعتبارا من يوم الأحد المقبل كما كان قبل جائحة كورونا.

وقال الفوزان لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم الخميس - إن مطار الكويت الدولي سيشهد تدريجيا تشغيل رحلات تجارية منتظمة لكل شركات الطيران خلاب الفترة المقبلة وفقا لمتطلبات واحتياجات المسافرين مع ربط مطار الكويت بأكبر شبكة مطارات عالمية.

وأضاف أن الطيران المدني نجحت خلال فترة جائحة كورونا في التعامل مع متطلبات هذه المرحلة، داعيا الجميع سواء شركات الطيران أوالمسافرين إلى الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية الكفيلة بدخول الكويت.

وكان مجلس الوزراء الكويتي، كلف خلال اجتماع استثنائي عقد أمس، الإدارة العامة للطيران المدني بتطبيق المرحلة الثالثة من خطة تشغيل مطار الكويت الدولي وعودة العمل بالمطار بكامل طاقته الاستيعابية اعتبارا من يوم الأحد المقبل.