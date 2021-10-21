كشف النائب عن حزب التيار الديمقراطي التونسي مجدي كرباعي (دائرة إيطاليا) المجمدة عضويته، عن تورط منظمة إجرامية إيطالية في تصدير نفايات ممنوعة إلى تونس.



وأكد مجدي كرباعي عبر إذاعة "موزاييك أف أم"، أن فرقا أمنية إيطالية في منطقة كالابريا الإندرنڨيتا كشفت بتاريخ 19 أكتوبر 2021، تورط منظمة إجرامية إيطالية في تصدير نفايات ممنوعة إلى تونس من نوع "Car Fluff" (خردة).



وأضاف أن التقرير الأمني تضمن أن هذه النفايات دخلت من ميناء يبعد على العاصمة التونسية 50 كيلومترا، مرجحا أن يكون ميناء بنزرت.



كما أكد أن تقريرا لمنطقة كامبانيا صدر في مارس 2021، أوضح وجود تنظيمات إجرامية مهيكلة ومتنوعة لها فروع في الإدارات العامة التونسية.



وأضاف النائب "في المدة الأخيرة تم التفطن لنفايات خطرة معدّة للتصدير إلى تونس في ميناء نابولي"، موضحا أن عملية التصدير كانت بمصادقة وكالة حماية المحيط ووزارة البيئة التونسية.

وصرح بأنه وبمتابعته لهذا الملف مع السلطات القضائية الإيطالية، أكد أن القضاء الإيطالي طلب من القضاء التونسي التعاون في الملف عبر إنابة دولية ولكن هذا الأخير لم يرد على الطلب الإيطالي.



وبخصوص ملف النفايات المكتشفة في ميناء سوسة، أفاد كرباعي بأن الشركة الايطالية المصدرة رافضة إلى الآن استرجاعها، وأشار إلى أن وزارة البيئة الإيطالية من حقها أن تستعمل الضمان المالي.



وقال إنه ستتم مسائلة وزير البيئة الإيطالي في البرلمان بشأن الشركة المصدرة للنفايات لتونس ولماذا لم تسترجع نفاياتها إلى حد الآن.